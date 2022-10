Jojo Todynho revela que casamento não acabou: "Fico viúva"

Acabou o fim do mistério. Jojo Todynho apareceu no Instagram para revelar que o casamento não acabou e que, na verdade, foi tudo um mal entendido. A famosa disse que foi apenas uma crise no matrimônio e os dois cometeram erros, levando o militar a expor a situação.

"Ele ta errado, eu também tô errada em muitas coisas que eu fiz. mas no meu barco tem deus. E ele só afunda se eu for tola", disse. Jojo ainda reforçou que não entra em casamento para acabar e que o fim só vai acontecer caso um dos dois fique viúvo.

"Meu marido não vai embora. Meu casamento não acabou. Foi Deus que me deu. Eu já falei aqui que não me separo, fico viúva. Ou morre ele ou morre eu, ou morre os dois. Eu não casei pra se separar".

ERA TUDO MARKETING! O casamento da Jojo Todynho não acabou... O que acharam?pic.twitter.com/7XryH2SL4H — Central Reality (@centralreality) October 9, 2022

Fim do casamento

Na tarde deste sábado (8), o marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, apareceu nas redes sociais para informar o fim do relacionamento. A artista não sabia de nada pois, segundo ela, estava passeando com a afilhada depois de uma DR com o marido.

Horas depois, a famosa desejou toda felicidade do mundo ao companheiro e acatou o término. Mas, na manhã deste domingo (9), Lucas estava sendo acusado pelos internautas de fazer um jogo de marketing para conseguir alavancar a música da esposa no YouTube.