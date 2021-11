Jon Bon Jovi é diagnosticado com covid-19 e cancela show nos EUA

A apresentação de Jon Bon Jovi em Miami, nos Estados Unidos, no sábado, 30, teve de ser cancelada. Isso porque o cantor testou positivo para covid-19, de acordo com informações publicadas pela revista Variety.

"Jon está totalmente vacinado e se sentindo bem", declarou um representante do músico para a publicação. O artista deveria fazer show no Loews South Beach, na Collins Avenue com a 16th Street. No início da pandemia, em 2020, o tecladista Dave Bryan foi diagnosticado com coronavírus.

Jon Bon Jovi participou, no ano passado, da campanha 'Mask Up, ao lado de Bruce Springsteen e Jon Stewart. Cerca de 30 outdoors foram exibidos em Nova Jersey, com o objetivo de "ajudar as populações mais vulneráveis" de Nova Jersey afetadas durante a pandemia de covid-19, desde problemas de saúde mental a exclusão digital e insegurança alimentar".

O último show de Jon Bon Jovi foi no dia 24 de outubro, em Soul Kitchen.