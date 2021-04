Jon Bon Jovi é o entrevistado do Conversa com Bial

Voz de sucessos como It’s My Life e Livin’ On a Prayer, o cantor americano Jon Bon Jovi é o convidado do programa Conversa com Bial que vai ao ar nesta quinta-feira (22), na Globo/TV Bahia, após o Jornal da Globo. Além de comentar os bastidores do novo álbum, intitulado ‘2020’, Bon Jovi revela curiosidades sobre canções icônicas, fala sobre a rotina familiar, sobre fé e política.



Durante a conversa, o convidado também avalia os anos de estrada e a experiência de lançar um disco em plena pandemia. “O estranho em relação ao álbum ‘2020’ é que foi a primeira vez na minha carreira que o disco parecia estar num vácuo. Tecnicamente, está no mundo, mas não faço ideia de como reagiram a ele. Não pude tocar para ninguém. É difícil, é uma maneira estranha de se sentir”, desabafa.



Ao apresentador Pedro Bial, Bon Jovi também revela a história por trás da música ‘Do What You Can’, que surgiu após uma foto tirada por sua esposa, e conta que pretende voltar ao Brasil assim que for possível a retomada de shows e viagens. “Eu sempre torço para ir ao Brasil. Sabemos como o público brasileiro sempre foi maravilhoso com a gente. Então a minha intenção é voltar, sim”, diz o cantor.