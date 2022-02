Jon Jones aparece em vídeo descontrolado e dá cabeçada em viatura

Astro do UFC, Jon Jones apareceu nas páginas policiais em setembro do ano passado, quando foi preso por violência doméstica contra a noiva, Jessie Moses, e danificação de um veículo da polícia em Las Vegas, nos Estados Unidos. Agora, aproximadamente cinco meses depois, um vídeo que mostra o ataque de fúria do lutador foi divulgado.

A filmagem, que foi captada pela câmera corporal de um dos policiais e disponibilizada pelo Las Vegas Review Journal, mostra Bones sendo algemado, inconformado com a situação. Embriagado, o ex-campeão do UFC fica ainda mais alterado quando os policiais começam a interrogá-lo.

É possível notar a presença de, pelo menos, cinco oficiais. Irritado, o lutador de 34 anos ofende os policiais e os acusa de racismo. Também faz questão de dizer, mais de uma vez, que foi homenageado naquela noite com a entrada no Hall da Fama do UFC.

"Me humilhando na noite do 'Hall da Fama'. Seu maldito nerd. Te odeio! Te odeio! Te odeio! Seu maldito nerd. Te odeio tanto. Diga seu nome publicamente. Você me transformou na minha noite do 'Hall da Fama', só porque sou grande e negro. E o que eu fiz? Vim da minha cerimônia do 'Hall da Fama', sou negro e não fiz nada para você", diz.

As imagens ainda mostram Jon Jones pedindo para que um dos policiais tire sua vida. Ele começa a pular e, quando é instruído para ficar calmo, dá uma cabeçada no veículo. Ele é imediatamente conduzido pelos oficiais para outro carro, mas continua aos prantos.

"Me enforque, me machuque, e me mate! O que eu fiz? Um homem negro não pode beber? Ser eleito para o Hall da Fama, e é isso que eu recebo? Eu te odeio!".

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado em setembro pelo TMZ, a polícia foi chamada ao hotel Caesars Palace para atender a uma "perturbação doméstica" em um dos quartos, envolvendo uma "mulher branca com sangramento no nariz e na boca" e um "homem negro que é lutador profissional de MMA". Ao chegarem no local, os policiais viram Jones andando e algemaram o lutador.

O B.O. relata que a polícia conversou com Jessie Moses. Ela alegou que estava dormindo quando Jones chegou de uma festa. "Ele não estava muito feliz", afirmou, segundo o documento. Quando foi questionada se a discussão teria "se tornado física" em algum momento, ela disse "não muito física, mas um pouco sim".

Jones teria puxado seu cabelo quando ela tentou deixar o quarto. Sobre o lábio inchado e sangrando, Jessie disse que estava ressecado pelo clima local. Segundo o relatório, um dos seguranças viu o sangue na camisa dela e perguntou se ela estava bem. Jessie teria começado a chorar e disse estar com medo de voltar para seu quarto.

Jon Jones ficou detido por menos de 24h. Ele foi liberado após o pagamento da fiança, de US$ 8 mil (cerca de R$ 43 mil).