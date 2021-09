Jon Jones fala pela primeira após agredir noiva: 'Vou deixar o álcool no passado'

O lutador Jon Jones se manifestou pela primeira vez após ter sido preso acusado de agredir a noiva, Jessie Moses. Nas redes sociais, Jones não falou diretamente sobre as acusações, mas deixou várias mensagens sobre a fase que está vivendo. Em uma delas, ele relatou o vício em álcool.

"Eu tenho muito trauma em consumir álcool. Meu cérebro simplesmente não consegue mais lidar com isso. Eu vou deixar o álcool no meu passado para sempre", escreveu ele, acompanhado da sequêcia:

"Agora é hora de trabalhar mais duro do que nunca"

"Transformar esse pesadelo na melhor coisa que já aconteceu na minha vida"

"O que o diabo significa para o mal, Deus significa para o bem"

"De volta para os trilhos"

Jon Jones voltou a figurar nas páginas policiais no último dia 24 de setembro, quando foi preso acusado de violência doméstica e danificação de veículo.

De acordo com o boletim de ocorrência, divulgado pelo TMZ, o lutador puxou a noiva, Jessie Moses, pelo cabelo. A agressão ainda pode ter sido pior, devido a marcas de sangue na camisa dela e nos lábios, que estavam inchados. Já o dano ao veículo foi causado por uma cabeçada de Jones em uma viatura policial no ato de sua detenção.

Ainda segundo o B.O., a polícia foi chamada ao hotel Caesars Palace por volta de 5h08 de sexta-feira (24), no horário local, para atender a uma "perturbação doméstica" em um dos quartos, envolvendo uma "mulher branca com sangramento no nariz e na boca" e um "homem negro que é lutador profissional de MMA".

Ao chegarem no local, os policiais viram Jones andando e algemaram o lutador. Foi aí que o astro do UFC ficou "irado e bateu sua cabeça no capô frontal da viatura", deixando uma deformação de tamanho médio e marcas na pintura.