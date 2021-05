Jonga Lima lança seu 10º disco com a participação de grandes nomes

O cantor, músico e compositor Jonga Lima encontrou na pandemia um terreno favorável ao processo criativo do seu décimo disco, intitulado Ideias à Prova de Bala - nome de uma das 12 canções do álbum, composta em parceria com o poeta Ivan Maia. Um dos destaques desse novo trabalho é a música Nova Abolição, presente do mestre bandolinista Hamilton de Holanda, para a qual Lima teve a honra de compor a letra e contar com o brilhantismo da guitarra baiana de Armandinho Macêdo.

Jonga percebe em sua música uma influência muito tropicalista, no sentido da mistura de manifestações tradicionais da cultura brasileira a inovações estéticas mais arrojadas. O disco será lançado no site e redes sociais do artista, neste sábado (22), e distribuído em todas as plataformas de streaming, através do selo Tratore.

O artista começou a produzir o disco como “uma forma de inspiração para continuar vivendo e enfrentando esses tempos difíceis”, como ele próprio diz. “A necessidade pessoal de colocar minha música a serviço da nossa realidade, para abordar questões que sinto muito importantes hoje como racismo, negritude, amor, valorização da mulher, preservação ambiental, democracia para todos, entre outros temas sociais e políticos, num clamor de luta e esperança”, reflete.

Trabalhando há mais de 1 ano nesse projeto, o músico decidiu realizar a sua obra de maneira independente (com a colaboração de uma campanha de financiamento coletivo através da plataforma Kickante), mas foi agraciado com a participação de um naipe seletíssimo de músicos baianos, que como ele, cumpriam em casa o isolamento social, porém estavam ávidos por fazer música. A partir daí se estabeleceu um processo de criação on-line que reuniu parceiros de longa data - a exemplo de Amadeu Alves, André Borges, Helson Hart, Sebastian Paz (Batty), Ivan Maia e Tito Bahiense.