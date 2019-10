Jordy Caicedo e Van são dúvida contra o Figueirense

Geninho ainda não tem certeza se poderá contar com dois jogadores para a partida contra o Figueirense, sábado (2), às 16h30, no Barradão. Jordy Caicedo e Van correm o risco de desfalcarem o Vitória no jogo válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Van se queixou de dor na coxa esquerda e treinou sem bola, separado do grupo. O atacante ainda reclama de dor na região do púbis e participou apenas de parte do treinamento realizado na Toca do Leão na manhã desta quinta-feira (31). Jordy Caicedo segue fazendo tratamento médico em dois períodos. Com seis gols, o equatoriano é o artilheiro do Vitória na Série B. Um dos tentos assinados por ele garantiu o triunfo por 2x1, contra a Ponte Preta, nos acréscimos,

O penúltimo treinamento antes do confronto com a equipe catarinense foi realizado com portões fechados. A imprensa não pôde acompanhar a atividade. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o técnico Geninho comandou um mini-coletivo.

O Vitória encerrará a preparação para o jogo contra o Figueirense na manhã de sexta-feira (1) e o elenco iniciará a concentração logo em seguida. Com 36 pontos, o Leão é o 15º colocado na tabela da Série B. A equipe catarinense soma 32 pontos e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar.