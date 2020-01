Jordy Caicedo passará por cirurgia na quarta-feira

A cirurgia do atacante Jordy Caicedo já está agendada. O equatoriano será operado na quarta-feira (5). O procedimento visa acabar com uma pubalgia que incomoda o centroavante desde o final da temporada passada.

Durante mais de dois meses, os médicos do Vitória tentaram um tratamento conservador, mas não tiveram as respostas que gostariam, mesmo o jogador tendo passado parte das férias se tratando na Toca do Leão.

O último teste foi realizado esta semana, porém, após dois dias de treinos com bola, Jordy voltou a sentir dor no púbis e foi poupado da atividade realizada pelo elenco principal na manhã de quinta-feira (30), na Toca do Leão.