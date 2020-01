Jordy Caicedo vai a campo pela primeira vez na pré-temporada

Após 12 dias de pré-temporada, Jordy Caicedo apareceu no gramado da Toca do Leão. A pubalgia que incomoda o atacante do Vitória desde o final do ano passado ainda não está totalmente curada e ele segue fazendo tratamento, mas nesta terça-feira (14) foi liberado para correr em volta do campo.

Mesmo sem treinar durante esse tempo todo, o equatoriano tem sido um dos mais falados do elenco rubro-negro. Caicedo tem seu nome especulado como alvo de interesse do Cruz Azul, do México. Segundo o CORREIO apurou, a equipe fez uma consulta, mas não avançou para uma proposta.

Quem também treinou nesta terça foi o meia Fernando Neto, que realizou exames médicos na véspera. Ele participou da primeira atividade com bola junto com o grupo.

Já o atacante Rodrigo Carioca, pelo terceiro dia consecutivo, foi desfalque. Ele fez fisioterapia e reforço muscular na academia como tratamento de cansaço muscular na coxa direita.

As informações foram passadas pela assessoria de comunicação do clube, já que o treino foi fechado à imprensa. O time principal do Vitória estreia na Copa do Nordeste no dia 25, contra o Fortaleza, às 16h, no Barradão. O grupo fará um jogo-treino contra o Bahia de Feira, sábado (18), na Toca do Leão.

Antes, o Leão estreia no Campeonato Baiano no dia 22, contra o Vitória da Conquista, também no Barradão. O rubro-negro usará o time sub-23 no estadual.