Jorge Jesus diz que Maracanã teve 'ambiente único no mundo'

Os 69.981 torcedores que compareceram ao Maracanã para o duelo entre Flamengo e Grêmio "fizeram um ambiente único no mundo". Foi assim que o técnico do time rubro-negro, Jorge Jesus, definiu a noite de quarta-feira (23) no estádio carioca. O Flamengo goleou o rival gaúcho por 5x0 e avançou para a final da Copa Libertadores.



Inquieto à beira do campo, Jorge Jesus estava rouco em sua entrevista coletiva após a partida. Ele comemorou a atuação do Flamengo e disse que o Grêmio é um dos melhores times do Brasil. "Quero agradecer aos jogadores por este feito, por este sonho que a torcida do Flamengo há muitos anos estava procurando. Os torcedores nos mostraram que são únicos, diferentes, apaixonados Fizeram um ambiente único no mundo", afirmou o treinador português.



"Não estou emocionado, estou rouco, são coisas diferentes. Claro que não esperava ganhar por 5x0. A equipe está muito confiante, sabe o que quer. Eles têm o prazer de jogar, e isso faz com que os jogadores não sintam essa pressão. Em quatro meses de trabalho, eles jogam de olho fechado", acrescentou Jorge Jesus.



Na final da Libertadores, o Flamengo terá pela frente o argentino River Plate. O duelo será disputado no dia 23 de novembro, em jogo único em Santiago, no Chile. O treinador rubro-negro disse preferir decisão em campo neutro. "Acho que a final em jogo neutro em um só jogo é muito mais apaixonante, muito mais interessante, assim como acontece na Liga dos Campeões e na Liga Europa. Eu defendo que uma final dessa qualidade seja em só um jogo", declarou.



Na final da Libertadores, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro, com dez pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. Para Jorge Jesus, o time rubro-negro pode passar a dominar o futebol do País. "Um grande clube tem que ter história e títulos. Se calhar, esse é o primeiro passo para o Flamengo ter a hegemonia no futebol brasileiro", declarou.