Jorge Jesus ganha força nos bastidores para assumir a Seleção

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti é o favorito da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira. Mas a entidade trabalha com uma segunda opção, caso o acerto com o italiano não dê certo. E, nos bastidores, quem está ganhando força para o plano B é Jorge Jesus, ex-treinador do Flamengo.

Segundo o jornalista Bruno Andrade, do UOL Esporte, o lobby para que o nome do português seja discutido com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, aumentou nos últimos dias. Ex-jogadores de peso da Seleção estariam em participação ativa neste processo. Entre eles, o ex-goleiro Júlio César.

Jesus não deve permanecer no Fenerbahçe. Apesar do time estar bem no campeonato nacional, ocupando a vice-liderança, a tragédia com o terremoto na Turquia seria determinante para que o técnico não aceitasse permanecer no país. O treinador, por sua vez, nunca escondeu o sonho em comandar a seleção.