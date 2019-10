Jorge Jesus se impressiona com Bahia e mais dois times da Série A

Jorge Jesus virou fã do Brasileirão. Contratado pelo Flamengo em junho, o técnico português cada vez mais se impressiona com o nível de futebol apresentado pelos times nacionais e não economiza nos elogios.

"Este campeonato é para lá de apaixonante. Além disso, o jogo é de muita qualidade. Todas as equipes têm bons jogadores. Taticamente, o futebol brasileiro tem crescido", afirmou.

No domingo (27), o rubro-negro carioca venceu o CSA por 1x0 no Maracanã e chegou à 19ª partida com o português como técnico. O aproveitamento com ele na liderança? Incríveis 87,7%. Foram 16 triunfos, dois empates e apenas uma derrota - para o Bahia, na Fonte Nova, por 3x0. Não por acaso, o treinador elegeu o Esquadrão como um dos clubes de destaque.

"Há muitas equipes fortes. A do Santos, taticamente, é muito forte. A do Corinthians, defensivamente, também. Várias equipes me impressionaram, como o Bahia", afirmou.

Se o aproveitamento do Flamengo seguir neste ritmo, o time pode somar 26 pontos nas próximas 10 rodadas, somando 93 ao fim do 38º duelo. Nunca um clube chegou tão alto. O recorde é do Corinthians de 2015, que foi campeão brasileiro com 81 pontos. O técnico era Tite.

A campanha de Jesus no rubro-negro carioca é tão boa que impulsionou o interesse, em Portugal, no futebol brasileiro. O treinador quer mais. "Penso que [o Brasileirão] é um campeonato muito forte, que precisa ser melhor divulgado no exterior. [O título é] Um dos mais importantes na carreira de um treinador e jogador".