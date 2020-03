Jorge Jesus testa 'positivo fraco' para novo coronavírus

Um pouco depois de anunciar que os treinos do futebol profissional de base estão suspensos por uma semana, o Flamengo emitiu uma nota informando que o técnico Jorge Jesus "realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo". O clube aguarda uma contraprova.

Em nota, o Flamengo afirmou que o treinador está sob os cuidados do departamento médico do clube e apresenta um quadro estável.

Além disso, o rubro-negro carioca finalizou a nota afirmando que "atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19" e que seu departamento de futebol seguirá todas as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia.

Nesta segunda-feira (16), Jorge Jesus teve um baque. Seu amigo, o massagista Mário Veríssimo, morreu aos 80 anos. Ele foi a primeira vítima fatal do coronavírus em Portugal.

Há um temos de infecções no Flamengo porque o presidente de Embaixadas e Consulados do Rubro-Negro, Mauricio Gomes de Mattos, teve a infecção confirmada e está internado em Brasília.

Outros dirigentes como o presidente Rodolfo Landim, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o vice de futebol, Marcos Braz, já também realizaram o teste - todos deram negativo.

Confira o comunicado do Flamengo na íntegra:

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O Clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.

O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.

Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus."