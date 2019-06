Jorge Vercillo celebra relação de amor com a Bahia em show inédito

Queridinho do público baiano, Jorge Vercillo garante que a recíproca é verdadeira e dá provas contundentes em seu mais novo trabalho, Nas Minhas Mãos, que ele apresenta amanhã, na Concha Acústica do TCA, a partir das 19h.



A primeira evidência está na quantidade de canções relacionadas à Bahia: são pelo menos três, totalmente inspiradas no estado que deu impulso e fôlego aos seus já 25 anos de carreira.



A segunda tem a ver com a vida privada do músico, que há dois meses se casou com a biomédica baiana Martha Suarez. É a ela que ele dedica a faixa Índia de Itapuã, lançada junto com um clipe anteontem, em pleno Dia dos Namorados. “É uma declaração de amor para a Martha e para a Bahia. Essa relação de amor que existe entre o povo da Bahia e a minha música. Entre as energias da Bahia e a minha alma. Ela fala sobre essa conexão com a natureza, que eu e a Martha temos muito em comum. Nós nos apaixonamos na Chapada Diamantina, que é um dos lugares mais energéticos e místicos do Brasil”, conta.



Paixão antiga

Na última década, o cantor carioca tem aproveitado o clima romântico do Dia dos Namorados para apresentar shows em Salvador. “O meu público liga meu trabalho muito ao romantismo, à sutileza, à felicidade da relação. Outro dia, eu dei entrevista a uma rádio e o ouvinte disse que me queria como consultor sentimental. As pessoas também percebem um quê de autoajuda no meu trabalho, nas minhas músicas”, comenta o cantor.



Para ele, não há nada depreciativo nessa avaliação. “Particularmente, adoro o termo autoajuda, porque só você pode se ajudar, mais ninguém. Eu não consigo ver isso como algo depreciativo”, admite.



Mas não é só o amor romântico que caracteriza as suas letras. Jorge Vercillo faz questão de expandir a potência desse sentimento para outras esferas, da natureza à política. Em Índia de Itapuã, ele une romantismo e amor à natureza. Já em Garra, uma inusitada parceria com Ronaldinho Gaúcho, não se furta ao debate político e critica aqueles que corrompem, desviam dinheiro público e que se deixam corromper. “Temos de renovar esse modo arcaico, obsoleto de se fazer política. É isso que tem de ser renovado, não é pessoa X ou Y, se foi golpe ou não, é o modo de se fazer. Qualquer um de nós, na posição deles, o que faríamos?”, questiona, sem medo de ser taxado.



Há ainda parcerias com Ana Carolina, Thiaguinho e outros nomes da nova música brasileira, dentre eles, seu próprio filho, Vini Vercillo, com quem compôs Song 4 U. Quem for ao show, verá o dueto, já que Vini também está à frente das guitarras. A banda é formada ainda por André Neiva (direção musical e contrabaixo), Misael da Hora (teclados) e Claudio Infante (bateria).



Sobre o repertório, Jorge Vercillo diz que o roteiro contempla algumas como Ela Une Todas as Coisas, Final Feliz, Monalisa (que não podem faltar), mas garante que como é um show novo, muita coisa será diferente. concha acústica do tca (campo grande). amanhã, às 19h.



Serviço: Ingressos: R$ 100 | R$ 50 (pista); R$ 200 | R$ 100 (camarote). Vendas: Na bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site www.ingressorapido.com.br