Jorge Vercillo comemora 30 anos de carreira com show Raça Menina

No embalo do sucesso dos seus vários clássicos, o cantor e compositor Jorge Vercillo se apresenta em salvador, no sábado (9), na Concha Acústica do TCA. Ele traz o show Raça Menina, que comemora seus 30 anos de carreira reunindo os maiores sucessos dessa trajetória. Os ingressos estão sendo vendidos no Sympla.

Vercillo promete um espetáculo misto, com performances de voz e violão e com banda. “Eu tenho sido, tantas vezes, socorrido no meu emocional e psicológico pela música. A música vem me salvando e elevando seu padrão vibratório no meio de tanta notícia ruim”, desabafa Jorge Vercillo. “Com isso, fico pensando na necessidade do povo ter acesso à cultura para tratar sua saúde emocional também”, conclui o cantor carioca.

O repertório do espetáculo traz sucessos de diferentes fases, como Ela Une Todas as Coisas, Monalisa, Talismã sem Par, Melhor Lugar, Final Feliz e a nova Endereço. Dividem o palco com Jorge Vercillo os músicos Claudio Infante (bateria), André Neiva (contrabaixo e direção musical), Misael da Hora (teclados) e o filho Vini Vercillo (guitarra).

Para ter acesso a Concha Acústica, será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação comprovando a imunização completa e o uso de máscara.

SERVIÇO - Jorge Vercillo no show Raça Menina | sábado (9), 19h, na Concha Acústica do TCA | Ingressos: R$ 120/R$ 60, à venda no Sympla