Jorge Vercillo e Diogo Nogueira juntam samba e MPB no Armazém Convention

Essa sexta-feira (30) promete. O Armazém Convention vai reunir os cantores Diogo Nogueira e Jorge Vercillo em uma noite só. Esta é a primeira vez que os artistas cariocas se apresentam juntos. Com grandes sucessos e músicas inéditas no repertório, eles vão embalar o público em mais de quatro horas de shows.

Para curtir com total conforto e comodidade, o público tem quatro áreas para escolher, de acordo com suas preferências: pista premium, área vip, camarote exclusive e lounge. Os ingressos custam a partir de R$ 100, que podem ser adquiridos através do Sympla e da loja do Armazém Convention, no 2º piso do Parque Shopping da Bahia.

SERVIÇO - Diogo Nogueira e Jorge Vercillo | sexta (30), a partir das 20h, no Armazém Convention, em Lauro de Freitas | Ingressos R$ 100, à venda no Sympla