Jorge Vercillo faz live com o CORREIO para festejar Dia dos Namorados

E quem disse que não dá pra curtir o Dia dos Namorados mesmo estando em isolamento? O CORREIO deu uma força aos leitores e preparou uma live especial, com a participação de Jorge Vercillo, que vai falar sobre sua carreira e, acompanhado do violão, vai apresentar algumas canções. A transmissão começa às 14h, no Instagram do jornal. A conversa será um "esquenta" para o show que ele fará mais tarde, ao vivo, às 17h, direto de sua casa, com transmissão no YouTube do artista.

A conversa com o cantor integra o projeto Correio de Amor, que vai presentear casais com um almoço especial no Dia das Namorados. O concurso aceitou inscrições até o último domingo. E o dia vai terminar com muito forró: o Estakazero faz um show ao vivo no YouTube do CORREIO, às 19h.

Vercillo bateu um papo com o CORREIO e antecipou um pouco da live que fará às 14h. entre outros assuntos, ele fala sobre a ligação que tem com a Bahia. Frequentador assíduo dos palcos soteropolitanos, ele tinha uma apresentação marcada para 10 de maio na Concha Acústica, que foi suspensa por causa da pandemia de covid. "Tenho um vínculo forte com a Bahia, minha avó era baiana. E casei com uma baiana, a Martinha, então sempre vou aí. Adoro a Chapada, as praias, os rios... E agora, vamos ser pais de uma 'baianoca', mistura de baiana e carioca", revela.

Trecho do clipe de Personagem, que Vercillo gravou na quarentena, com um celular

Ele se refere a Luiza, sua filha que deve nascer em outubro. Fez para ela a canção Raça Menina, que estará no show das 17h. "A música fala um pouco dessa situação que estamos vivendo agora, de protestos raciais onde gente de todas as cores, brancos, latinos, vermelhos, amarelos... estão se unindo contra o preconceito. Mesmo diante de tantos problemas, é um momento especial da humanidade”, acredita o cantor.

A live das 17h terá a participação de Vini Vercillo, filho de Jorge, que apresentará duas canções próprias, Song 4 U e Really Got a Go There. Vini também tocará violão de aço e guitarra, além de fazer os vocais com o pai.

Conhecido pelo seu repertório romântico, o carioca de 51 anos diz, no entanto, que prefere não ser rotulado assim e até garante ser quase o oposto disso: um trangressor, segundo ele mesmo. "Fiz músicas como Avesso, que fala de um amor homossexual, e Face de Narciso , que questiona o modelo e o molde do amor romântico de nossa sociedade", diz Vercillo.

Mas a verdade é que muitos casais o escolheram como uma espécie de porta-voz do amor. Não à toa, o próprio cantor diz que, em seus shows, recebe a visita de muitos fãs que falam sobre como sua música marcou a história desses pares. "Faço muitos shows em Dia dos Namorados e as pessoas identificam essa data com meu trabalho, talvez porque eu tenha muitas letras sensuais e sensíveis ao amor e à paixão".

Na quarentena, além das lives, Vercillo se arriscou a fazer um clipe em casa mesmo, para a canção Personagem, lançado em 17 de abril. O novo trabalho, gravado apenas com um telefone celular, foi realizado em casa, com a esposa Martha Suarez e a música tem participação de Vitor Kley. A faixa integra o álbum Nas Minhas Mãos, lançado no final do ano passado.

Passada a pandemia, Vercillo acredita que haverá um legado e ele se revela otimista: "Com certeza, sou mais uma pessoa que espera que o mundo mude com essa experiência. Que isso nos transforme para melhores, numa sociedade mais harmônica com o planeta e com o meio ambiente. Precisamos entender que não só os seres humanos têm direito a viver no planeta, mas outras espécies também".