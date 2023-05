Jorge Vercillo volta a Salvador com repertório especial e desconto para assinantes CORREIO

No embalo do sucesso dos seus vários clássicos, como o hit “Final Feliz”, Jorge Vercillo prepara show que une momentos intimistas e dinâmicas grandiosas com sua banda, apresentando músicas novas como o recente sucesso “Endereço”, que faz parte do álbum “Raça Menina”, que dá nome ao novo show.

O cantor se apresenta em Salvador no próximo sábado (13) e assinantes CORREIO têm 20% de desconto na compra de ingressos para o show que acontece na Concha Acústica do TCA. Os ingressos custam R$140 arquibancada e R$200 camarote, ambos à venda no Sympla.

No retorno da sociedade a um novo normal, o novo roteiro vai atender tanto ao público que saboreia a intimidade de um voz e violão ou à capela em uma música pedida na hora por alguém da plateia, quanto o vigor dos arranjos com sua versátil banda, que une experientes músicos de nome como Claudio Infante na bateria, Andre Neiva no contrabaixo e Misael da Hora nos teclados, e ainda com Vini Vercillo, que tem trazido muitas novidades de sonoridade e tendência aos arranjos do pai.

O repertório do espetáculo traz sucessos de todas as fases da carreira de Vercillo, como “Ela Une Todas as Coisas”, “Final Feliz”, “Monalisa”, “Talismã sem Par”, “Melhor Lugar” e muito mais.

SERVIÇO

Jorge Vercillo – “Raça Menina”

Quando: 13 de maio de 2023 (sábado), 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Classificação: 16 Anos

Quanto: Arquibancada: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia) | Camarote: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)