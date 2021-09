Jorge Zárath, Pierre Onassis e Tenison Delrey formam banda juntos

Prepare sua “Camisa e o Botão”, pois se “Bateu Saudade” a alegria será “Total”, assim você “Se Joga” com a “Rosa”. No “Fim de Semana” com tambores e “Berimbau”, coloque seu “Jeito Faceiro”, aumente a “Adrenalina” e vamos para o “Arrastão” da alegria com muito “Lero-Lero” e de “Cara Caramba”.

Fazer o quê “Cidadão”? Vamos lá, “Requebra” na “Dança da Cordinha”, siga a “Juliana” no samba “Pra levantar Poeira”. E não vá ficar “Procurando Sarna”, prepare seu “Cabelo Raspadinho”, encontre a “Nova Loira do Tchan” e “Vai Sacudir, Vai abalar” nessa “Cidade Elétrica”.

Quem nunca ouviu, dançou e se divertiu em shows, carnavais ou tem recordações de momentos inesquecíveis com estas músicas? As histórias de cada uma delas e muitas outras serão reveladas pelos seus próprios compositores. Jorge Zárath, Pierre Onassis e Tenison Delrey formam Os Autorais, projeto com estreia confirmada no Restaurante Dendê, às 20h desta quinta-feira (30), na Área Verde do Othon, em Ondina.

Além de cantar e levar muitas alegrias com suas canções, os três vão contar histórias curiosas e engraçadas de locais, momentos e as pessoas que os inspiraram a compor cada uma delas. Os três juntos são responsáveis pela autoria de mais de 900 músicas, das quais cerca de 30% foram sucesso absoluto, entre clássicos e hits baianos. Muitas já conhecidas do público, principalmente as gravadas por estrelas da música baiana e nacional, mas que ainda desconhece os seus compositores.

Durante o espetáculo, os artistas vão interagir com a plateia, através de breves bate-papos. Já em produção e com pautas em vários espaços, Autorais promete ser uma das principais atrações para o verão 21/22. Todas as apresentações seguirão os protocolos vingente de combate ao covid-19.

Serviço - Show Os Autorais | Quinta (30), às 20h, na Área Verde do Othon, em Ondina | Os ingressos estão a venda pelo Sympla.