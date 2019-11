Jorginho desaprova declaração de Paulo Carneiro sobre mala branca

Técnico do Coritiba, Jorginho não ficou nada contente com as declarações do presidente do Vitória, Paulo Carneiro. Após o último treino da equipe antes do jogo contra o Vitória, no próximo sábado (30), o treinador foi a público expor sua insatisfação.

O mandatário afirmou em entrevista ao programa Globo Esporte, da TV Bahia, que se estivesse no lugar dos jogadores do Vitória, aceitaria uma eventual ‘mala branca’, um valor financeiro para motivar o time, do Atlético Goianiense, único time que pode tirar a equipe curitibana do G4 da Série B.

"Tomara que deem a eles dois milhões, porque aí a pressão sobre mim vai ser menor na segunda-feira", declarou o presidente do Vitória.

Na última entrevista antes do jogo decisivo para o Coxa, Jorginho classificou a declaração como infeliz e afirmou que o comentário não poderia ser exposto.

"Não queria nem falar do presidente, porque respeito muito, mas acho que foi uma declaração infeliz. Isso não poderia de forma nenhuma ser exposto a uma situação dessa. Lamentável isso acontecer. Tanto os nossos jogadores quanto os deles são profissionais e precisam entrar em campo para vencer, independente se estão com os salários atrasados ou não", disse o técnico.

O Coritiba treinou nesta terça-feira (29) no Fazendão, CT do Bahia, e precisa de um empate para se garantir na Série A. Com 63 pontos, o time paranaense está dois pontos acima do Atlético-GO, único time que pode lhe tirar o acesso. Contudo, o Coxa Branca tem duas vitórias a mais do que seu rival e por isso um pontinho já será suficiente para subir.