Jornada da Dança termina com celebração à Isadora Duncan

A 11ª Jornada de Dança da Bahia termina neste domingo (17), após uma maratona de atividades que começou na última terça e incluiu debates, workshops e muitas performances. A edição será encerrada em grande estilo, com dois espetáculos que se encontram na celebração ao trabalho percussor na dança moderna da bailarina e coreógrafa Isadora Duncan (1877-1927): Bachannal e A Viagem, que serão apresentados em sequência no Teatro Castro Alves, a partir das 19h.

Bachannal é a remontagem do espetáculo original de Isadora Duncan, que estreou no Festival de Bayreuth em 1903, assinada pela também coreógrafa e bailarina americana Lori Belilove, diretora do Isadora Duncan Dance Foundation de Nova York. Vale destacar que Belilove é uma das principais divulgadoras do trabalho de Isadora Duncan pelo mundo. O espetáculo retrata as Bacantes em uma reverência a Dionysio, o deus grego do vinho e traz no elenco a própria Lori Belilove e o grupo baiano Contemporânea Ensemble.

A dançarina e coreógrafa americana Lori Belilove se apresenta no TCA (Foto: Divulgação)

Já A Viagem, com direção geral de Fátima Suarez e direção artística da francesa Edith Méric, tem como inspiração a frase de Isadora Duncan, 'Meu Lema: Sem Limites'. O trabalho reúne coreografias compostas por diferentes turmas da Escola Contemporânea de Dança (BA) e propõe uma viagem imaginária, sem limites, pelo universo. Ingressos: de R$ 15 a R$ 70.