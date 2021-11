Jornada de Dança da Bahia acontece presencial no TCA e no Centro Histórico

Ocupando o Teatro Castro Alves e os Largos Terreiro de Jesus e Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, a XII Jornada de Dança da Bahia acontece de quinta (11) até segunda (15), com programação completamente gratuita. Explorando o tema Quem não Experimentar, Não Entenderá Copiando, o evento, que será presencial, tem em sua grade de atrações espetáculos e bate-papos gratuitos e abertos ao público. Também sem custo, as oficinas, residência artística e o Fórum de Educadores da Bahia, mas somente as pessoas selecionadas via chamamento público poderão participar.

Na programação artística, serão realizados seis espetáculos, com destaque para Verso e Reverso, da Escola Contemporânea de Dança (BA) e Lori Belilove (EUA), dançarina e diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation; e para Memória da Águas, de João Perene (BA), que acontecem no dia da abertura, às 20h na sala principal do Teatro Castro Alves.

Na sexta (12), o público confere a Mostra INVEX | Invente Experimente, que reúne 15 apresentações e coreografias de jovens talentos da dança baiana e nacional. Já a programação pedagógica terá tanto oficinas de dança direcionadas para artistas, professores e estudantes de dança quanto bate-papos abertos ao público e o Workshop Internacional. A programação da XII Jornada de Dança da Bahia pode ser encontradas no site: www.jornadadedanca.com.

Para Fatima Suarez, diretora do projeto, a possibilidade da Jornada de Dança voltar a acontecer presencialmente é uma oportunidade de reencontro de artistas de várias partes do Brasil e do mundo, uma retomada de intercâmbios e oportunidades. “O aprendizado da dança precisa fundamentalmente de espaço para acontecer. Nada substitui a presença física e a liberdade de locomoção no espaço que a dança necessita. Será um lindo momento de reencontro e liberdade de expressão”, explica.