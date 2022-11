Jornal alfineta Tite e diz que Dani Alves será 'babá de Neymar'

O nome de Daniel Alves foi a maior surpresa na convocação do Brasil para a Copa do Mundo do Catar. Aos 39 anos, o lateral do Pumas, do México, pouco jogou na temporada, e chegará ao Catar sem atuar nos últimos dois meses. A polêmica ganhou um novo capítulo, graças ao jornal Sport, da Espanha.

O veículo afirmou que a principal missão do baiano será nos bastidores, atuando como 'babá de Neymar'. As críticas também renderam alfinetadas no técnico Tite e até na imprensa brasileira.

"Tite insiste em que Alves tem um papel-chave no extracampo, que é um vencedor nato e que contribui com sua competitividade. Na verdade, o que o técnico gaúcho não quis dizer, e o que a imprensa brasileira omite por livre e espontânea vontade, é que o bom e velho Dani tem a missão de acompanhar Neymar", diz o texto do Sport.

"Será confidente e tutor [de Neymar], mas, dado o 'complexo de Peter Pan' do 10 brasileiro, terá que ser mais uma babá", completou.

O jornal espanhol ainda relembra a presença de Neymar na Copa de 2018, disputada na Rússia. Na época, o brasileiro foi alvo de críticas por supostas simulações em faltas realizadas pelos adversários. "Ele (Tite) aprendeu com a experiência fracassada de 2018, quando Ney, lesionado no tornozelo, virou meme mundial ao 'rolar na grama' para se proteger dos ataques".

O Sport ainda menciona Thiago Silva como jogador capaz de repreender Neymar. O mesmo com Marquinhos, mas com menos intensidade.

"Dani, junto com Thiago Silva, são os únicos dois capazes de agarrar Neymar pelo peito e dar quatro gritos, se necessário. Marquinhos, capitão do PSG, também pode interferir, mas de forma bem mais suave", afirma o texto do jornal.