Jornal Correio e Alô Alô Bahia realizam I Fórum ESG Salvador a partir de quinta-feira (12)

No próximo dia 12 de maio, o Jornal CORREIO e o portal Alô Alô Bahia realizam o I Fórum ESG Salvador, no Porto de Salvador (Comércio). Primeiro encontro neste formato realizado na capital baiana, o evento contará com a participação de especialistas com ampla experiência em questões ambientais, sociais e de governança corporativa. A curadoria é assinada pelos dois veículos de comunicação. As inscrições devem sem feitas gratuitamente através do bit.ly/IESGFórumSalvador.

Serão cinco blocos, formados por palestras e painéis, em que nomes de destaque na pauta ESG vão tratar de temas como “Importância da Governança Corporativa no desenvolvimento das empresas”, “Práticas socioambientais e diferenciais competitivos na indústria” e “Diversidade acelerando negócios inovadores”.

Pequena sigla com grande significado

ESG, também conhecido como ASG, é uma sigla que significa Environmental, Social and Governance, e consiste nas medidas de práticas ambientais, sociais e de governança.

O termo vem ganhando espaço no cotidiano de analistas, gestores, estrategistas e demais setores empresariais e tem direcionado a forma de atuação de empresas com questões de sustentabilidade, não somente com relação ao meio ambiente, mas também na relação de funcionários e provedores, na atuação para melhorar a sociedade como todo e no tratamento a minorias e diversidade.

Certos acontecimentos recentes trouxeram uma exigência maior de transparência e responsabilidade de envolvimento com a comunidade, como o crescimento dos incêndios na Amazônia; o vazamento de óleo na costa brasileira e até mesmo a pandemia de coronavírus e suas implicações; veio em pauta a importância ambiental, social e de governança.

Segunda edição de “Introdução ao ESG” ganha lançamento

Com a primeira edição lançada e esgotada em um mês, no final do ano passado, a 2ª edição do livro “Introdução ao ESG”, do advogado e escritor Augusto Cruz, será lançada durante o Fórum ESG Salvador. A obra será autografada pelo autor no dia 11, durante o coquetel para convidados que abre a programação do evento.

“Introdução ao ESG” tem o propósito de iniciar o leitor na agenda de ESG (Meio Ambiente, Justiça Social e Governança Corporativa, traduzido do inglês), trazendo conceitos e princípios que podem auxiliar estudantes e profissionais do Direito, Administração de Empresas, Comunicação Social e empresários em geral.

Ao longo dos sete capítulos, o autor apresenta o contexto histórico e conceitual e explica sobre as três letras que compõem a sigla ESG, incluindo as boas práticas a partir do conceito de marketing social e da má prática do greenwashing. A obra está disponível para venda nos sites da Amazon, Livraria Cultura e Asabeça, nos formatos impresso e digital. Quem tiver interesse também poderá adquirir o livro no evento.

