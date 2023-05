Jornal cria polêmica e diz que torcida falou 'tonto' para Vini Jr

O jornal espanhol SuperDeporte voltou a atacar Vinicius Junior nesta terça-feira (23). O veículo afirmou que houve "falta de respeito" do brasileiro na partida contra o Valencia - a mesma que ficou marcada por ofensas racistas ao atacante do Real Madrid. O diário ainda publicou que a maioria dos gritos direcionados ao jogador no estádio Mestalla, no domingo (21), diziam 'tonto', e não 'mono' (macaco, em tradução livre),

"Ancelotti colocou em foco os torcedores ao denunciar de forma falsa que todo o Mestalla cantou 'mono, mono' a Vinicius em vez de 'tonto, tonto'. O brasileiro respondeu com outra falta de respeito", publicou o SuperDeporte, que é da cidade de Valência.

A capa do veículo ainda afirma que o estádio "não é racista", e faz críticas também à arbitragem da partida. O jogo terminou com vitória do Valencia por 1x0.

Esta es la #SUPERPortada ???????? del martes, 23 de mayo



'¡BASTA YA!' ????️ #????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



????Clica en el enlace y hazte con tu versión digital ????https://t.co/W6PTAmEmcf???? pic.twitter.com/Z3MNMwhXHp — Superdeporte (@superdeporte_es) May 22, 2023

Na segunda-feira (22), o mesmo jornal já minimizado o caso de racismo sofrido por Vini Jr. Em sua manchete, o SuperDeporte falava que o "Mestalla é de primeira" - em referência à provocação do brasileiro, que mostrou dois dedos da mão em alusão à luta do Valencia contra o rebaixamento.

"O Valencia se aproxima da permanência com uma grande vitória e o (Real) Madrid monta um show por um incidente racista condenável, mas totalmente isolado", dizia o jornal, que também acusou o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, de mentir.

"O italiano, questionado em decorrência do revés na Champions League, desviou as atenções do péssimo jogo de seu time e foi longe demais, chamando o Mestalla de racista. Fez, aliás, mentindo, com má educação, e comportando-se com arrogância quando lhe explicavam que o que se cantava era ‘tolo’”, publicou o SuperDeporte.