Jornal detona CR7: 'Seus dias como jogador de 1ª classe acabaram'

Cristiano Ronaldo vive um dos momentos mais complicados de sua carreira. O craque português passou em branco mais uma vez no empate em 1x1 do Manchester United com o Southampton, no sábado (12), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, alcançou a marca de seis jogos sem fazer gols, sua pior seca nos últimos 10 anos.

A última vez que CR7 balançou as redes adversárias foi no dia 30 de dezembro, quando ajudou o time na vitória por 3x1 sobre o Burnley. O astro não vivia um jejum tão longo desde 2009, em sua primeira passagem pelos Red Devils, ainda no início da carreira. Na época, ele ficou sete jogos sem fazer gols.

Diante de uma sequência tão ruim, Cristiano Ronaldo foi duramente criticado pela imprensa inglesa. O jornal The Sun afirmou que o português "não é mais um jogador de primeira classe" e que ele "perdeu a batalha contra o tempo aos 37 anos".

O veículo ainda afirma que CR7 não está apenas em queda na carreira, mas também está manchando a história que havia construído no Manchester United anos atrás. Vale lembrar que, quando foi anunciado o retorno ao clube, o astro disse que história que escreveu no passado seria refeita.

A fase negativa não é só de Ronaldo, mas dos Red Devils. Há 10 dias, a equipe foi eliminada da Copa da Inglaterra nos pênaltis pelo Middlesbrough, clube da segunda divisão inglesa. O United também segue fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões, com apenas a 5ª colocação da Premier League.

Diante da fase ruim, uma saída de Cristiano Ronaldo ao final da atual temporada fica cada vez mais possível. Uma aposentadoria é possível, mas o mais provável é que o português troque de clube.