Jornal inglês detona Cristiano Ronaldo: 'Astro que ninguém quer'

Cristiano Ronaldo viveu um momento incomum na Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez, o atacante iniciou um jogo do torneio entre os reservas. Ainda viu seu substituto, Gonçalo Ramos, marcar três vezes e ser o grande nome da goleada de Portugal sobre a Suíça, pelas oitavas de final. E a escolha por colocar CR7 no banco segue rendendo.

O site inglês BBC não economizou nas críticas a Cristiano Ronaldo. O veículo defendeu a escolha do treinador Fernando Santos em sacar o craque do time principal, e detonou o camisa 7. Chegou a chamá-lo de 'astro que ninguém quer'.

"Cristiano Ronaldo foi reduzido ao papel de astro que ninguém quer depois que Portugal seguiu o exemplo do Manchester United ao decidir que poderia ficar melhor sem ele', escreveu o repórter Phil McNulty.

O jornalista ainda destacou a atuação dos jogadores de ataque. Em especial, de Gonçalo Ramos. Aos 21 anos, o jovem do Benfica foi o primeiro a anotar um hat-trick nesta edição da Copa do Mundo. Pepe, Raphaël Guerreiro e Rafael Leão fizeram os outros gols portugueses na goleada por 6x1 sobre a Suíça - e Akanji descontou.

"Ficaram melhores sem Cristiano, já que Portugal recompensou a coragem do técnico Fernando Santos em derrubar o ícone esportivo do país com um desempenho de ataque completo", publicou McNulty.

Companheiro de CR7 em sua primeira passagem pelo Manchester United, o ex-lateral Gary Neville também deu declarações fortes a respeito do camisa 7 - e, principalmente, de seu comportamento. Para ele, o atacante precisa melhorar suas atitudes em relação ao elenco de Portugal.