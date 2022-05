Jornal inglês revela quanto CR7 gasta por mês na academia, veja

Quanto custa para ter o físico de Cristiano Ronaldo? O craque português de 37 anos é referência no esporte não só pela sua técnica, mas também pelo seu 'shape' e condicionamento físico. É difícil chegar a um valor exato, afinal, é preciso incluir os custos de uma dieta, suplementos e os treinos, claro. Mas o jornal inglês The Telegraph revelou quanto custa a mensalidade da academia frequentada por CR7.

O espaço, chamado Cpase Health Club, fica localizado no condado de Cheshire, cerca de 50 minutos Manchester, onde mora o jogador. A descoberta aconteceu após Cristiano Ronaldo publicar uma foto ao lado do filho, Cristiano Jr., enquanto faziam um processo de crioterapia na academia. Na publicação, Cristiano escreveu "hora da recuperação com meu garoto". Segundo o The Telegraph, o valor gasto pelo português em um mês no espaço é de 255 libras, o que corresponde a R$1,5 mil.

Com acesso restrito e exclusivo, a academia Cpase é conhecida por receber outros atletas e famosos. Além de Giorgina Rodríguez, esposa de Cristiano, o local é frequentado por Jordan Pickford, goleiro da seleção inglesa e do Everton, o ex-goleiro do Manchester City, Shay Given, e Brendan Rogers, que é técnico do Leicester City.

Como o próprio espaço define em seu site, a Cpase é "mais do que apenas uma academia de luxo". A descrição ainda diz que é um local exclusivo para "membros adultos". Mesmo assim, Cristiano Jr. marcou presença na academia.



O procedimento de crioterapia feito por CR7 ajuda a tratar lesões e inflamações musculares a partir da exposição ao frio extremo, com temperaturas que podem chegar a –200ºC.