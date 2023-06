Jornal Nacional chama atenção na internet por 'selfie' no fundo da redação; entenda

Quem assistiu ao Jornal Nacional desta quarta (14) pode ter notado algo interessante no fundo do estúdio. Enquanto Bonner e Renata Vasconcellos anunciavam os destaques do dia, o público notou duas mulheres tirando uma selfie no fundo da redação

"Duas queridas tirando selfie atrás do cenário do JN", apontou um. A sucessão de manchetes anunciada na abertura, geralmente, é gravada, e não é feita ao vivo.

Nas redes sociais, diversas pessoas comentaram. "As mulheres tirando selfie em plena abertura do Jornal Nacional", escreveu um perfil identificado como Thygas no Twitter. "As duas fazendo selfie na chamada do Jornal Nacional", acrescentou outro.