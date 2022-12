Jornal português diz que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Copa

Mais uma polêmica na conta de Cristiano Ronaldo. De acordo com o jornal Record, de Portugal, o craque teve discussão com o técnico Fernando Santos ao ficar sabendo que ficaria no banco de reservas contra a Suíça. A publicação, feita nesta quinta-feira (8), também afirma que o atacante ameaçou deixar a seleção na Copa do Mundo do Catar.

A Federação Portuguesa de Futebol emitiu uma nota oficial negando a ocorrência dos fatos. "Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipe nacional e do País que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a Seleção", diz um trecho.

"Aliás, o grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça, nas oitavas de final do Mundial 2022", afirma a federação em outro momento do comunicado.

O astro português nunca havia sido reserva em um jogo de Copa do Mundo, mas o técnico Fernando Santos decidiu escalar Gonçalo Ramos em seu lugar na última terça-feira (6), quando Portugal goleou a Suíça por 6x1, no estádio Lusail, Detalhe: o substituto marcou três gols e deu uma assistência.

Antes do confronto com os suíços, Cristiano Ronaldo ostentava 20 partidas em Copas do Mundo, todas como titular. Até então, o único jogo de Mundial que ele não disputou nos cinco em que foi convocado foi em 2006, contra o México. Na ocasião, ele foi poupado e ficou fora até do banco. Este ano, Cristiano Ronaldo bateu um recorde em Copas do Mundo. Ele é o primeiro jogador a marcar gols em cinco mundiais diferentes.

Confira na íntegra a nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol:

Uma notícia divulgada esta quinta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a Seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional.

A FPF esclarece que em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipe nacional durante o estágio no Catar.

A Seleção Nacional - jogadores, treinadores e estrutura FPF - encontra-se, como desde o primeiro dia, totalmente empenhada e entusiasmada na construção daquela que o País deseja que seja a melhor participação de sempre de Portugal num Campeonato do Mundo.