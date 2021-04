Jornalismo e Literatura se unem em simpósio on-line

Refletir sobre a dinâmica jornalístico-literária é o objetivo do I Simpósio Baiano de Jornalismo e Literatura, que acontece de quarta (7) a sexta-feira (9), às 18h, no YouTube da Academia de Letras da Bahia (ALB). Realizado pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI) junto à ALB, o Simpósio começa no Dia do Jornalista e reúne professores, escritores e jornalistas com atuação de destaque na Bahia.

Entre eles, estão Muniz Sodré, Wilson Gomes, Malu Fontes, Antônio Torres e Edvaldo Pereira Lima, além de Kátia Borges, Aline D´Eça, Sérgio Mattos e Emiliano José. “O Simpósio inaugura um esforço de aproximação entre duas entidades historicamente comprometidas com a promoção de cultura e da liberdade”, destaca o jornalista Ernesto Marques, presidente da ABI.

No primeiro dia, Marques fará a abertura do evento ao lado do professor, antropólogo e atual presidente da ALB, Ordep Serra. Na sequência, terá início a mesa “Limites da liberdade de expressão e direitos hoje, no Brasil”, com participação de Emiliano José, Muniz Sodré e Wilson Gomes. A mediação será feita pela pesquisadora Jussara Maia, professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).

A segunda mesa, que acontecerá na quinta (8), terá como tema “O espaço e conteúdos de cultura nos jornais, televisão, rádio e plataformas digitais”. Quem participa é o jornalista e vice-presidente da Assembleia Geral da ABI, Sérgio Mattos, a jornalista e professora da Facom, Malu Fontes, e a escritora Kátia Borges. A mediação fica a cargo da diretora do departamento de divulgação da ABI, a jornalista Simone Ribeiro.

Por fim, a terceira mesa que tem como tema “Jornalismo e Literatura: interfaces”, terá participação do escritor Antônio Torres, jornalista, membro da ALB e da Academia Brasileira de Letras (ABL), e da jornalista e escritora Aline D´Eça, além do doutor em ciências da comunicação Edvaldo Pereira Lima. A jornalista e escritora Suzana Varjão fará a mediação.

Serviço

O quê: I Simpósio Baiano de Jornalismo e Literatura

Quando: Dias 7, 8 e 9 de abril, das 18 às 20h

Onde: YouTube da Academia de Letras da Bahia (ALB)