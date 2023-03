Jornalista acusa ex-Barça de abandono familiar e revela ameaças

A jornalista Maria Morán acusou o goleiro Jasper Cillessen, ex-Barcelona e Valencia, de abandono familiar. O caso veio à tona no Dia Internacional da Mulher, quando ela publicou um desabafo nas redes sociais alegando que o ex-companheiro não cumpre com suas responsabilidades parentais.

De acordo com relatos da advogada de Maria Morán, Cillessen - que hoje defende o NEC Nijmegen, da Holanda - teria se recusado a pagar pela internação da jornalista no momento do parto. Segundo o jornal espanhol Marca, o valor chega a 1.200 euros (R$ 6.648,00 na cotação atual).

Com a recusa do goleiro, quem arcou com o custo foi o avô de Maria, de 90 anos. Segundo a defesa, ele utilizou suas economias para ajudar na situação. A representante da jornalista ainda reforça que a criança precisa de cuidados especiais, por ter uma doença importante.

No vídeo publicado nas redes sociais, Maria Morán ainda revelou ameaças recebidas ao longo deste tempo.

"Tive que aguentar ameaças, daquelas pessoas que acreditavam ter o direito de decidir sobre a sua vida. Tive que aguentar insultos, porque aqui só quem tem poder tem razão. Aqueles que por dois anos tentaram me calar, me fazer pequena, me sentir um lixo. Tive que ficar calada, não levantar a voz por medo de perder o emprego, por medo de perder você. Porque infelizmente as ameaças neste país (Espanha), na maioria das vezes, se concretizam", disse.