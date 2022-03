Jornalista acusa Neymar de treinar 'no limite de estar bêbado'

O jornalista Daniel Riolo, da Rádio RMC Sport, fez duras acusações contra Neymar. Em entrevista ao podcast After Foot, o francês falou sobre a conduta do astro brasileiro no Paris Saint-Germain, e disse que ele é um dos mais abalados com a crise que se instalou no time.

"Neymar quase já não treina, chega sempre num estado lamentável, no limite de estar bêbado. Está com um espírito de vingança contra o PSG, em ruptura total com o clube e com o vestiário", disparou Riolo.

De acordo com o repórter, a equipe de Paris virou de cabeça para baixo após a eliminação para o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O PSG venceu por 1x0 na ida e, na volta, saiu na frente no placar. Mas viu um avassalador Karim Benzema marcar três vezes e garantir a classificação para os espanhóis.

Segundo Riolo, Neymar parece ter sentido o golpe, além da pressão da torcida. O camisa 10 teria se tornado uma 'persona non grata' pelos fãs do time, que gostariam que ele fosse negociado.

"Os torcedores do PSG não estão minimamente preocupados com os assuntos do Neymar. Que se vá embora, está arruinando o clube. A torcida não quer saber se ele não está bem. É preciso assinar o cheque e deixá-lo ir. Está causando muitos danos dentro do clube", disse.

Apesar de estar na mira da torcida, Neymar tem mais três anos de contrato com o clube francês, e uma negociação é vista como difícil, pelos altos valores do atacante. Por outro lado, o PSG estaria preparando uma barca de saídas em breve.

O camisa 10, aliás, se apresentou à Seleção Brasileira nesta terça-feira (22), para os próximos jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe do técnico Tite encara o Chile nesta quinta-feira (24), no Maracanã. Depois, pega a Bolívia, em La Paz, no dia 29.