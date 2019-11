Jornalista Alexandre Garcia surpreende e se casa aos 79 anos

O jornalista Alexandre Garcia, que completou 79 anos na última segunda-feira (11), surpreendeu seus seguidores quando anunciou que se casou nesta terça-feira (12). O ex-global dividiu alguns momentos da cerimônia em seu casamento em seu Instagram ao lado da esposa Magda Pereira.

Em um dos cliques aparece o casal, os três bolos e a decoração da mesa, com flores brancas. Para a ocasião especial, a noiva apostou em um vestido branco liso de ombro a ombro no estilo semi-sereia, enquanto o noivo exibiu um terno preto com colete e gravata prateada.

Nos Stories, o jornalista mostrou mais acontecimentos importantes, como a troca de votos e o momento em que eles assinam a certidão de casamento. As filhas de Alexandre também compareceram à festança. Em uma foto ele posou ao lado da amada e das duas filhas, Denise Garcia e Julia Nunes Garcia. "Minhas filhas e minha mulher", escreveu na publicação.