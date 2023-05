Jornalista ataca Vini: 'Boa parte do futebol espanhol não gosta de você'

O jornalista Andrés García atacou Vinicius Junior em um texto publicado nesta terça-feira (23), no jornal SuperDeporte, de Valência. O repórter fez fortes críticas ao atacante do Real Madrid, e disse que "boa parte do futebol espanhol não gosta" dele. O texto foi uma reação a um atrito entre os dois ocorrido logo após a partida contra o Valencia - a mesma em que o brasileiro foi vítima de insultos racistas.

Enquanto distribuía autógrafos, Vini Jr foi questionado por Andrés se pediria perdão por um gesto de 'segunda divisão' feito em direção à torcida local, em referência à luta do adversário contra o rebaixamento. O brasileiro reagiu: "Quê? Você é burro? Você é burro?".

O atacante seguiu atendendo os fãs que estavam perto e ignorou o repórter. Alguns outros jornalistas perguntaram a ele sobre as ofensas recebidas no jogo, mas Vini ficou em silêncio.

Nesta terça, Andrés respondeu ao brasileiro, e disparou contra ele em sua coluna. Vale citar que o jornal SuperDeporte, onde o texto foi publicado, foi o mesmo que disse que a torcida do Valencia gritou "tonto" ao jogador do Real Madrid, e não "mono" (macaco, em tradução livre).

"Não sou burro, Vinicius. Sou apenas um jornalista que te fez uma pergunta, que você respondeu com um insulto. Um gesto, como o de "Segunda", como tantos outros. Não sou burro. Nem a torcida do Valencia. Nem a maioria dos estádios e das torcidas da primeira divisão que te conhecem faz tempo. Não cola", escreveu Andrés, em sua coluna.

"Boa parte do futebol espanhol e dos seus próprios companheiros de profissão não gostam de você. Mas não por ser de raça preta. Não gostam de você porque provoca, falta ao respeito e menospreza tudo que não se chame Real Madrid", completou.

O jornalista diz que Vinicius ri dos rivais e dos árbitros, assim como fez diante da pergunta no último domingo (21). E, só depois disso, cita o episódio de racismo sofrido pelo brasileiro no estádio Mestalla.

"Todos nós condenamos o racismo. Todos aplaudimos que se identifique e castigue os que te insultararam pela cor da sua pele. Todos queremos essas pessoas fora do Mestalla para toda a vida. Não erre, Vinicius. Não misture. Não nos tire de burros".