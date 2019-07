Jornalista baiana Clara Albuquerque promove workshop em Salvador

A jornalista Clara Albuquerque, correspondente esportiva do Esporte Interativo na Itália, estará em Salvador no dia 7 de setembro para promover um workshop sobre futebol internacional e o trabalho de correspondente esportivo.

No encontro, Clara falará sobre sua experiência como jornalista esportiva e, principalmente, sua atuação nos últimos três anos, cobrindo a Liga dos Campeões da Europa e outros eventos esportivos.

O workshop também terá a participação, por vídeo, do jornalista Marcelo Bechler, correspondente do Esporte Interativo na Espanha.

As inscrições custam R$ 150, e o evento será na Tropos, no Rio Vermelho. Mais informações: contato@claraalbuquerque.com.br.

Nascida em Salvador, Clara Albuquerque é graduada em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Foi repórter e colunista do CORREIO, comentarista da TV Bahia e do SporTV, e desde 2013 trabalha no Esporte Interativo. Produz o podcast Não é só Futebol, em parceria com Marcelo Bechler, e é autora dos livros A Linha da Bola - Tudo o que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar (2007), Os Sem-Copa - Craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um Mundial (2014) e Os Dez Mais do Bahia, lançado em 2015.