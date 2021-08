Jornalista baiana inicia campanha para 2ª edição de livro sobre ídolos do Bahia

Lançado em dezembro de 2015, o livro da jornalista baiana Clara Alburquerque, Os Dez Mais do Bahia, teve a primeira edição esgotada e agora está de volta, após pedidos dos tricolores, a partir da campanha de pré venda exclusiva e limitada para quem pretende garantir sua cópia do livro.



O livro, que faz parte da coleção Ídolos Imortais, da Maquinária Editora, conta as histórias dos jogadores que fizeram história no Bahia. As trajetórias de Marito, Nadinho, Roberto Rebouças, Douglas, Baiaco, Beijoca, Paulo Rodrigues, Bobô, Zé Carlos e Charles são narradas pela jornalista.

2ª edição do livro da jornalista baiana está à venda, após o sucesso da primeira edição (Foto: Reprodução)

Na obra, os torcedores e apaixonados por futebol, em geral, poderão reviver os grandes momentos da gloriosa história tricolor, tais como os inesquecíveis títulos de campeão brasileiro de 1959 e 1988.



Como acontece em todos os livros da coleção Ídolos Imortais, para ajudar na escolha dos jogadores, uma seleção de dez jornalistas esportivos elegem os seus dez maiores craques, e os mais votados entram no livro. Além da autora, André Henning, Bob Fernandes, Jorge Allan, Jorge Samartin, Juca Kfouri, Marcelo Barreto, Marcelo Sant’Ana, Nestor Mendes Jr e Paulo Leandro participaram da eleição.

Com passagens pelo CORREIO, Tv Bahia, e Sportv, Clara Albuquerque é correspondente da TNT em Turim, na Itália, onde cobre o futebol italiano e os principais campeonatos da Europa. Ela também autora dos livros Os Sem-Copa: craques que encantaram o Brasil e nunca participaram de um Mundial (2014), e A Linha da Bola – Tudo o que as mulheres precisam saber sobre futebol e os homens nunca souberam explicar (2007).



Serviço

O que: Os Dez Mais do Bahia

Onde comprar: http://nova.kickante.com.br/l/osdezmaisdobahia