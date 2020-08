Jornalista baiano assumirá posto de apresentador do ‘É de Casa’, da Globo

O jornalista Manoel Soares, natural de Salvador, foi promovido do posto de repórter de variedades, na Globo, e será o novo apresentador do programa ‘É de Casa’, ao lado de Cissa Guimarães e Patrícia Poeta.

Na atração, que vai ao ar nas manhãs de sábado, ele substituirá André Marques, enquanto o apresentador estiver ocupado com as tarefas à frente do ‘The Voice Kids’. As informações são do F5, da Folha.

O plano inicial é que ele passe a fazer parte do banco de reservas da Globo.

Manoel passará a ser um dos substitutos para quando um apresentador entrar de férias ou tiver que se ausentar por algum motivo. No entanto, caso a recepção do público com o jornalista seja positiva, há a chance de ele fazer parte integralmente do ‘É de Casa’.

Perfil

Manoel Soares é repórter, ativista social e integrante da Central Única de Favelas (CUFA). Nascido na capital baiana, mudou-se para o Rio Grande do Sul ainda pequeno.

Formou-se em jornalismo e, aos poucos, conquistou espaço e consolidou a carreira com um estilo único, falando a linguagem da periferia.

Foram 15 anos na RBS TV, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, até a transferência para a Globo nacional. Nos programas ‘Encontro com Fátima Bernardes’ e ‘É de Casa’, além de cumprir o papel de repórter, também ganhou espaço para falar de racismo, representatividade e oportunidades, temas que costuma debater em palestras e nas redes sociais.