Jornalista baiano Breno Fernandes lança livro nesta terça-feira (16)

O escritor baiano Breno Fernandes, 33 anos, lança hoje o livro A Mão do Poeta, em evento no stand da editora Caramurê, no Shopping Barra.

A Mão do Poeta é um livro de contos que mistura a cultura local e um pouco do humor típico do baiano com o realismo mágico, grande gênero latino que projetou autores como o colombiano Gabriel García Marquéz e o peruano Manuel Scorza.

Com contos que se passam em lugares como o Dique do Tororó e a Igreja do Bonfim, a ideia de Breno é aproximar o leitor da literatura baiana. Quando pensou no livro com contos pequenos, explica, quis fazer um “guia turístico” onde o leitor possa se identifica e até mesmo ir até os lugares ler os contos e deixar a imaginação correr junto com o livro.

“Eu quero que as pessoas se divirtam sobre tudo, eu dediquei pra Salvador. É um livro que tem essa função de criar um encantamento do leitor com a cidade”, afirma Breno.

Para ele, a literatura soteropolitana e baiana precisa ganhar mais corpo e escrever sobre o cotidiano local é uma forma de aproximar e convidar mais leitores, além de abrir as portas para fazer uma cena literária ainda mais rica em Salvador. “Para a gente fazer uma cena literária bonita em Salvador, todo o autor baiano precisava escrever convidando o leitor”, explica.

Além do realismo mágico, Breno teve como inspirações os autores baianos Jorge Amado e João Ubaldo Ribeiro e os ingleses JK Rowling e Neil Gaiman. O autor misturou a linguagem soteropolitana e um pouco das características de cada um e transformou Salvador num grande palco do realismo mágico que para ele tem tudo a ver com a capital.

“Eu acho que Salvador fala de realismo mágico. Esse grande gênero da América Latina tem tudo a ver com Salvador. O que as pessoas chamam de realismo mágico para a gente é só segunda-feira”, brinca.





FICHA

Livro: A Mão do Poeta

Autor: Breno Fernandes

Lançamento: nesta terça (16/07), às 18h30

Onde; Stand da Editora Caramurê (Shopping Barra, segundo piso), hoje, às 18h30.

Preço: R$ 39.





*Com supervisão da editora Ana Cristina Pereira