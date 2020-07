Jornalista Claudiane Carvalho lança livro sobre relação entre jornalismo e comunicação estratégica

A jornalista e pesquisadora Claudiane Carvalho lança na próxima terça-feira (28) o livro A Construção da Notícia: interseções entre jornalismo e comunicação estratégica. A obra, recém-lançada pela Edufba, a editora da Universidade Federal da Bahia, terá seu lançamento virtual às 17h no canal da Edufba no YouTube.

O livro aborda o tema por um ângulo bem específico: a complexa relação entre jornalistas e assessores de imprensa no processo de elaboração das informações. A obra advém da sua tese de doutorado da jornalista e pesquisadora Claudiane Carvalho, realizada no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Culturas Contemporâneas (PósCom/ Facom/ Ufba).

Para tratar da complexa relação entre o campo do jornalismo e os outros campos da sociedade, a publicação tem como cenário o enxugamento das equipes nas redações jornalísticas; as mudanças provocadas pelas novas tecnologias e a profissionalização das fontes de informação, ou seja, de organizações públicas, privadas e terceiro setor, além de personalidades individuais, que, cada vez mais, contam com trabalhos estratégicos de comunicação.

De acordo com Claudiane, as conexões entre o jornalismo e a comunicação estratégica, da qual faz parte a assessoria de imprensa, podem ser abordadas por vários caminhos, mas sua pesquisa buscou entender as implicações na composição da narrativa jornalística.

“Nossa proposta foi desenhar um modelo de análise que contemplasse os contratos de comunicação estabelecidos entre assessorias, meios de comunicação e leitores para construção do discurso da informação. Entender como são equacionados os valores do fazer jornalístico com os valores das fontes”, esclarece.

Segundo a autora, o desafio é compreender como é concebido o efeito de sentido de verdade da notícia elaborada nesse entrosamento entre assessoria e jornalismo, que é tão marcado, historicamente, por situações paradoxais de confiança e desconfiança.

Não existe fórmula mágica, antecipa Claudiane, defendendo a necessidade de se estudar caso a caso os processos de produção e divulgação de notícias que ocorrem na negociação e/ou embate entre as versões do fato desenvolvidas pela assessoria e pelo jornalismo. Para realizar tal estudo, o livro propõe a articulação entre Análise de Discurso, hermenêutica e teorias do jornalismo.

Dividido em quatro partes, “A construção da notícia: interseções entre jornalismo e comunicação estratégia” desenha uma espécie de trajetória que o leitor percorre, desvendando desde as principais características da notícia até o fenômeno de agendamento social, que se refere à influencia da mídia nos temas que são debatidos socialmente e, ao mesmo tempo, como a sociedade também pauta a produção midiática.

Segundo a autora, a publicação busca dar conta de uma das facetas dessa produção entre jornalismo e comunicação estratégica. Claudiane reconhece a vastidão e a heterogeneidade do tema, especialmente face às dinâmicas das plataformas de redes sociais, cuja investigação tem sido o foco nos seus estudos de pósdoutoramento. “Entender como narramos os fatos numa sociedade é algo que me motiva muito, porque esta é uma das dimensões pela qual construímos socialmente a realidade”, resume.

O livro pode ser adquirito no site da Livraria 30porcento e pelo email coedufba@ufba.br.