Jornalista da Globo News revela câncer de mama: 'Estou me cuidando'

A jornalista Lilian Ribeiro, da Globo News, revelou que foi diagnosticada com câncer de mama, no dia 1º de outubro. Durante a abertura do programa Em Pauta, Lilian apareceu usando um lenço e contou sobre a doença.

Com a voz embargada, Lilian contou que já começou a fazer quimioterapia e perdeu parte dos cabelos, por isso começou a usar um lenço na cabeça. "Comecei a fazer quimioterapia, tenho me saído bem, como dizem os médicos, poucas reações, algumas um pouco chatinhas também, mas a gente segue em frente. E como boa parte das pessoas que fazem quimioterapia, eu perdi uma parte dos meus cabelos. Então, nesse processo a caminho da cura, nos próximos meses, eu vou aparecer na tela da GloboNews com um lenço", disse.

No entanto, ela pede que os telespectadores vejam o lenço como um sinal de cuidado. "Mas eu queria muito que esse lenço fosse para você aí em casa a lembrança, menos da doença que eu estou enfrentando, e muito mais do fato de que eu estou me cuidando", pediu a jornalista.

Lilian disse que receber o diagnóstico a deixou abalada e que ao procurar um pastor, ouviu uma história que a ajudou. "No momento, eu fiquei muito abalada e procurei um querido pastor, Neil Barreto. Ele foi visitar uma mulher no INCA que estavba em estado critico, e imaginou que fosse encontrar uma mulher devastada, mas encontrou uma mulher sorrindo, que estava em paz. Ele nem acreditou. Ela disse a ele: pastor, eu tenho um câncer, mas esse câncer nunca me teve. Esse é um jeito bonito de viver, quantos dias tivermos, nessa vida tão doida. E é o meu desejo para você, porque dores todos nós temos e teremos, mas que essas dores nunca tenham você".

Veja o vídeo completo:

Após revelar o câncer ao vivo, Lilian fez um post no Instagram para agradecer o apoio que recebeu. "Eu queria dizer muitas coisas. Mas os sentimentos ainda estão misturados aqui. O que consigo dizer agora é MUITO OBRIGADA, por cada palavra de incentivo e apoio.

No mar revolto, vocês me presentearam hoje com uma onda de amor", escreveu.