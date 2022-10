Jornalista da Globo sofre crime sexual virtual e expõe situação: "Nojento"

Além das mulheres sofrerem assédios em transportes públicos, há outras que sofrem no mundo virtual. Esse é o caso da jornalista Bárbara Coelho que, nesta quarta-feira (19), denunciou um crime que sofreu nas redes sociais.

Um homem publicou um vídeo se masturbando com uma foto da apresentadora do Esporte Espetacular e ainda a marcou para que Bárbara pudesse ver. A jornalista conseguiu o identificar como Rodrigo, que trocou mensagens para tentar intimidar a comunicadora.

"Um cara postou um vídeo na sua conta do Twitter se masturbando com um vídeo meu. Eu mandei mensagem para ele dizendo que o processaria. Ele disse que mulheres são estupradas e nada é feito. Por que algo aconteceria com ele se masturbando em casa com um vídeo meu?", comentou.

Em seu Instagram e também no Twitter, Bárbara pediu para que os fãs e seguidores denunciassem a conta e o vídeo publicado no perfil do rapaz que, após a mobilização, o conteúdo acabou sendo excluído pela plataforma.