Jornalista é agredido após confundirem bandeira de Pernambuco com símbolo LGBTQIA+

Correspondente do CORREIO no Catar durante a Copa do Mundo, o jornalista Victor Pereira teve seu celular apreendido e passou por momentos de insegurança durante a cobertura no Mundial na manhã desta terça-feira (22).

Após cobrir no estádio Lusail o jogo em que a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2x1, de virada, o repórter foi abordado por policiais no entorno da praça esportiva enquanto ele filmava voluntárias que seguravam uma bandeira do estado de Pernambuco, que tem um arco-íris de três cores e foi confundida com uma bandeira LGBTQIA+.

A relação homossexual é prevista como crime no Código Penal do Catar, país que tem sido alvo de constantes protestos no Mundial por sua conduta intolerante em relação aos direitos civis da comunidade gay.

"Pessoal, eu estou nervoso aqui, estou tremendo", revelou em vídeo publicado no Twitter poucos minutos após o ocorrido. "A gente está aqui com a bandeira de Pernambuco e eu fui atacado por alguns integrantes do Catar e também policiais. Eles vieram para cima das meninas achando que era uma bandeira LGBT, mas na verdade é apenas a bandeira de Pernambuco", completou, referindo-se a voluntárias brasileiras que também estavam no local.

"Fui filmar e eles pegaram meu telefone. Só devolveram me obrigando a deletar um vídeo que eu fiz. Eu só consegui meu celular de volta porque eu deletei o vídeo que eu fiz", contou. "Isso é um absurdo, porque a gente tem a autorização da FIFA para filmar absolutamente tudo aqui no estádio", afirmou o jornalista, que é pernambucano, nascido no Recife.