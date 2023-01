Jornalista e discreto: conheça o namorado que Ana Maria Braga levou meses para assumir

Ana Maria Braga publicou neste domingo (22) fotos da viagem que fez ao lado do namorado Fabio Arruda. Os dois estão juntos desde março do ano passado, mas têm mantido o relacionamento de forma discreta. Esta foi o primeiro clique do casal postado nas redes sociais.

Nas imagens, os dois aparecem durante viagem de férias com a família pela África do Sul.

Segundo o jornal Extra, Fabio Arruda conhece bem o mundo das celebridades e da televisão. Jornalista, ele já cobriu eventos esportivos e trabalhou como editor de imagens. Atualmente, trabalha com Ana Maria nos bastidores.

Ele mantinha um perfil trancado no Instagram, com apenas 300 seguidores, até o vazamento do relacionamento.

Ana Maria Braga preferiu manter o namoro todo esse tempo em sigilo depois da exposição de seu último relacionamento com o francês Johnny Lucet, com quem havia se casado em fevereiro de 2020 e se separou um ano depois.