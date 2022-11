Jornalista é impedido de entrar em estádio do Catar com camisa com arco-íris

O jornalista norte-americano Grant Wahl afirmou que foi impedido de entrar em uma das arenas do Catar por estar usando uma camisa com um arco-íris. O episódio aconteceu no estádio Al Rayyan, onde nesta segunda-feira (21), os Estados Unidos enfrentarão o País de Gales, pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo. A partida será disputada às 16h (horário de Brasília).

Grant usou as redes sociais para relatar o ocorrido. Segundo ele, um dos seguranças impediu a entrada no estádio e afirmou que ele teria que trocar de camisa.

"Um segurança se recusou a me deixar entrar no estádio para EUA x País de Gales. Você tem que trocar de camisa. Não é permitido", escreveu ele nas redes sociais. Horas depois, ele atualizou a situação:

"Estou bem, mas foi uma provação desnecessária. Estou no centro de mídia, ainda vestindo minha camisa. Fui detido por quase meia hora. Vamos gays", postou.

O arco-íris é um dos símbolos LGBTQIA + e tem causado polêmica durante a Copa do Mundo do Catar. O país árabe considera a homossexualidade crime e tem impedido manifestações pela diversidade de gênero.

Comentarista inglesa usou braçadeira proibida pela Fifa (Foto: Reprodução)

A seleção da Inglaterra foi impedida de usar a braçadeira de capitão com o desenho do arco-íris e a frase “One Love”. Os jogadores ingleses fizeram um protesto antes da goleada por 6x2 sobre o Irã, na manhã desta segunda-feira.

Quem não seguiu a orientação da Fifa - que promete punir com cartão amarelo os jogadores que usarem a braçadeira -, foi a comentarista inglesa Alex Scott, da emissora britânica BBC.

Ex-jogadora, ela usou a braçadeira no gramado do estádio Internacional Khalifa durante a estreia da seleção inglesa.