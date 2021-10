Jornalista Gonçalo Júnior realiza oficina de biografia em Salvador

O Gabinete Português de Leitura traz a Salvador o jornalista, escritor e pesquisador Gonçalo Júnior para uma mini oficina de biografia. A aula será realizada no ia 25, das 9 às 12 horas, no Salão Nobre do Gabinete, na Praça da Piedade.



Fechado às atividades externas desde março de 2020, o Gabinete reabre para um evento presencial pela primeira vez. As inscrições, gratuitas e limitadas a 50 pessoas, devem ser feitas na plataforma Sympla (sympla.com.br) ou no site do Gabinete Português de Leitura (gplsalvador.org).



“Para mim, será uma experiência especial por dois motivos. Primeiro, por ser minha primeira palestra presencial desde o início da pandemia. E, depois, pelo lado emocional. Fiz todo o meu segundo grau no Colégio Águia, que ficava ao lado do Gabinete Português de Leitura, que aprendi a admirar como um tempo da leitura e do conhecimento. Falar lá dentro será a realização de um velho sonho. É uma das boas surpresas que a vida nos dá”, diz o escritor.



No curso, Gonçalo vai contar estratégias que utiliza para escrever biografias. “Embora seja uma síntese do curso que dei no Sesc-Campinas, acredito que os participantes poderão absorver alguns macetes que tornem possível algum projeto de biografia que pretendam escrever. A ideia é passar um pouco da minha metodologia, que inclui disciplina e organização, detalhes que tornam uma biografia não só possível como viável”, explica.



Autor de 40 livros e com atuação em diversos jornais da Bahia e de São Paulo, Gonçalo escreveu as biografias Alceu Penna e As Garotas do Brasil: Moda e Imprensa – 1933 a 1975,

Quem Samba tem Alegria, sobre Assis Valente, É uma Pena não Viver - Uma Biografia de Rubem Alves, Eu Não Sou Lixo - A Trágica Trajetória do Cantor Evaldo Braga, O Deus da Sacanagem - A Vida e o Tempo de Carlos Zéfiro e Famigerado! — A História de Luz Vermelha, o Bandido que Aterrorizou São Paulo.