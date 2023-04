Jornalista Ivan Moré desabafa sobre 3° assalto a mão armada em menos de um ano

O ex-jornalista da Globo, Ivan Moré, foi mais uma entre as milhares de pessoas que são vítimas de assaltos no Brasil. O comunicador de 46 anos contou, nas redes sociais, que no último fim de semana foi ameaçado por bandidos armados, em São Paulo.

No vídeo, ele relata que pensou muito antes de falar sobre o terceiro assalto que sofreu em menos de um ano na capital paulista. Ivan estava fazendo uma corrida no Parque do Povo e foi abordado, ao lado da namorada, por dois homens em uma moto.

"Eu moro no Brooklin e, na volta, eu estava com a minha namorada, nós passamos no supermercado que fica a duas quadras da minha casa, pegamos duas sacolas de comida básica, frios, frutas, e viemos para casa a pé. Na esquina de casa, fui abordado por dois motoqueiros com a arma em punho. Levaram todos os pertences, telefone celular. E aí, mais uma vez, fiquei assustado e, por muito pouco, não aconteceu o pior", disse.

O comunicador se questionou se tinha algo errado com ele, ou apenas a cidade estava mais violenta do que o normal. Ainda na gravação, o jornalista contou que a primeira vez que foi assalto ocorreu em novembro de 2021 e estava ao lado dos filhos.

Da segunda vez, em outubro do ano passado, eme estava na porta do prédio onde mora, quando saiu do carro e foi abordado por dois homens armados. "Pior, quando acontece algo do tipo, é a sensação de impotência, de fragilidade, é a insegurança que você passa a sentir depois que algo assim se repete. Então me questiono: será que a responsabilidade é minha? Eu estava caminhando, numa rua tranquila, num bairro bom, em São Paulo. Então não tenho responsabilidade", desabafou.