Jornalista Mariana Godoy é deixa a RedeTV! para apresentar programa na Band

A RedeTV! confirmou nesta terça-feira (16), a demissão da jornalista e apresentadora Mariana Godoy. A apresentadora será a substituta de Silvia Poppovic no "Aqui na Band".

"Interinamente, as jornalistas Joice Maffezzolli, Gabriela Di França e Amanda Klein irão revezar a apresentação do RedeTV News E, em breve, o nome da substituta oficial será anunciado", informou a emissora.



Mariana Godoy foi contratada pela RedeTV! no fim de 2014, pouco depois de sair da Globo. No canal, ela apresentou o Mariana Godoy Entrevista e o RedeTV! News.

No "Aqui na Band", a jornalista dividirá o comando da atração com Luís Ernesto Lacombe e terá liberdade editorial para propor pautas e debates.