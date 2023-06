Jornalista Michelle Loreto revela namoro com diretor do 'Encontro' e anuncia gravidez

A jornalista Michelle Loreto, 43, anunciou que espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Alexandre Mattoso, diretor-geral do Encontro, programa da rede Globo apresentado por Patrícia Poeta. Ela informou que engravidar não estava em seus planos, mas se apaixonou "intensamente".

"Quando descobri a gravidez, foi bem difícil. Visitei sentimentos estranhos, fiquei confusa e perdida. Descobri que lido mal com essa coisa de não ter controle da própria vida, que não sei pedir ajuda. Afinal, sempre toquei o barco por conta própria, do meu jeito. Mas aprendi que baixar a guarda e deixar alguém segurar a minha mão não tem nada demais", escreveu em sua conta do Instagram.

Antes de se relacionar com Alexandre Mattoso, a jornalista namorou o fotógrafo Marcelo Naddeo.