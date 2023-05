Jornalista Monica Lima lança seu primeiro livro infantil nesta sexta (26) em São Paulo

(Acervo pessoal) Monica Lima e o neto Gabriel

A jornalista Monica Lima lança, nesta sexta-feira (26), ás 16h, na Pancake Kid, em São Paulo, seu primeiro livro infantil. A obra, ilustrada por Erica Ruggio e que sai pela editora paraense Depois da Chuva, é inspirada no seu neto Gabriel e conta a história do alienígena Zgrid, amigo imaginário do garoto. A ideia de fazer o lançamento nacional de Uma Amizade do Outro Mundo na capital paulista foi para homenagear o neto que a inspirou e que reside na terra da garoa com a irmã Alice e os pais Marcelo e Clara. Mas a Bahia não ficará de fora do roteiro de lançamentos. A tarde de autógrafos por aqui deve acontecer entre junho e julho deste ano.

(Tati Freitas/Divulgação ) Paulo Guilherme e Luciana Secches

Italianíssima

A vinícola italiana Vignarosa, que no Brasil é comandada por Luciana Secches, apresentou seu portfólio de vinhos e espumantes durante um jantar para convidados na última sexta-feira, 19, no Fera Palace Hotel. O menu harmonizado com os rótulos da marca foi preparado pelos chefs Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.

(Foto GB Souza/Divulgação) Ginno Larry e Ricardo Chaves

Dose dupla

Os aniversariantes mais festejados em junho, o cantor Ricardo Chaves(11/06) e o promoter Ginno Larry(14/06) serão homenageados pela Bilbao, no Caminho das Árvores. Sem surpresas a multimarcas masculina e a semijoias Carolina Costa resolveram convidar os amigos da dupla para um super brinde com direito a bolos, DJ e banda.

(Divulgação) Rubian Melo e Ana do Carmo

Cannes

As baianas Ana do Carmo (cineasta) e Rubian Melo (produtora-executiva), sócias da produtora Saturnema Filmes estão na França participando do Marché Du Film, evento que acontece durante o Festival de Cannes desde 1959 e é voltado para compra e venda de produções, além de apresentações de projetos e negócio do mercado cinematográfico. Durante o evento, a dupla apresentará os projetos em desenvolvimento pela produtora como os longas-metragens Sol a Pino, da diretora e roteirista Ana do Carmo, e Tragam-me a Cabeça de Orum Bomani, do diretor e cineasta baiano Ariel L. Ferreira.

(Divulgação) Monge Koho Sensei

Tudo Zen

O Monge Koho Sensei, educador e terapeuta brasileiro radicado na Suíça, chega a Bahia no começo de junho onde terá agenda concorrida no período de 1º a 4 de junho, quando ministrará palestra e oficina no Campus de Ondina da UFBa e conduzirá o retiro A Prática da Compaixão no Zen, na sede rural do Centro de Estudos Budistas Bodisatva (CEBB), em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo. Daqui Sensei seguirá para Paraíba e Pernambuco.

(Divulgação) Gian Francesco Angelino e Roberto Sá Menezes

Do Bem

O Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) promove no dia 30 de maio, a partir das 19h, a primeira edição do Jantar do Amor, no Bella Napoli, um dos restaurantes italianos mais tradicionais de Salvador. O jantar é uma das ações de celebração pelos 35 anos da instituição, que já assistiu gratuitamente aproximadamente 5 mil crianças e adolescentes carentes com câncer, de Salvador e do interior do estado, e busca mobilizar a sociedade para continuar garantindo o acesso dos pacientes ao tratamento.



Celebração

Esta Noite Seremos felizes é o nome do curta-metragem dirigido por Diego dos Anjos para celebrar os 90 anos do ator baiano Othon Bastos. A obra marca a primeira parceria em cena do artista com a atriz Beth Mendes e conta a história romântica de um casal de idosos que se encontra em bailes da terceira idade.

(Mario Edson ) Santo Antonio de Anate

Fé em Antonio

Fotografia, pintura, quilling, xilogravura, desenho, aquarela e cerâmica integram a 5ª edição da exposição ANTÔNIOS – um tributo a Santo Antônio que terá vernissage para convidados dia 1º de junho, no ME Ateliê da Fotografia que fica na Ladeira do nº 6, no Santo Antônio Além do Carmo. A mostra reunirá 41 obras e 39 artistas como Luiz Mário, Viga Gordilho, Mário Edson, Grace Marinho, Pablo Araújo e Wagner Lacerda.

(Divulgação) Massimo Cremonini

Quatro mãos

Um passeio pela gastronomia do mar mediterrâneo. Esta é a proposta do projeto Esperienza Cremonini que o chef italiano Massimo Cremonini promove hoje, a partir das 19h30, no Cremonini Ristorante, na Pituba. O menu será feito a quatro mãos pelo chef anfitrião e pelo colega convidado, o espanhol Jose Morchon, do La Taperia.